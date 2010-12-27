Бывший депутат МО "Правобережный" обвинен в мошенничестве

Он вместе с соучастником незаконно обогатился на 88 миллионов рублей.

Прокуратура Невского района обвинила гендиректора коммерческой организации и по совместительству бывшего муниципального депутата муниципального округа "Правобережный" в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства. Он попал под статью "мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Как выяснилось, злоумышленник и его соучастник, руководитель ООО "ПСК Строй Трест" вызвались на конкурс администрации Невского района на заключение контрактов по уборке земель. Контракты в сумме составляли более 88 млн рублей, но преступники не собирались заниматься уборкой территорий. Бывший депутат и руководитель "Строй Треста" разработали план, согласно которому оба смогут участвовать в конкурсе и заключить контракты.

Злоумышленнику помог авторитет добросовестного предпринимателя, поэтому подконтрольная ему фирма выиграла в торгах. Между правопреемной фирмой "Строй Треста" и "Жилищным агентством Невского района" заключили госконтракты. Уборка земель не осуществлялась, выигранные денежные средства похищены.

Уголовное дело находится на рассмотрении.

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