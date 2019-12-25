Бывший бухгалтер Следственного комитета Петербурга подозревается в многомиллионной краже

Бывшего руководителя финансово-экономического отдела Следственного комитета Петербурга Дмитрия Ковальчука задержали по подозрению в краже 400 млн. рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 4 апреля.
Известно, что Ковальчук покинул пост руководителя финансово-экономического отдела СК города в январе этого года. А в марте месяце его поймали на многомиллионной краже.
На данный момент выясняются детали происшествия, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что депутат-"миллионер" заявил о краже в аэропорту Петербурга.
Фото: pixabay
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