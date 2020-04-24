Бывшие сотрудники одного из петербургских ресторанов выстроились в очередь за зарплатой

Люди толпятся в подвальном помещении.

В одной из сетей петербургских ресторанов произошло массовое увольнение сотрудников. Сегодня, 24 апреля, они выстроились в очередь, чтобы забрать зарплату. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По информации Piter.TV, об увольнениях компания объявила в конце марта. Это коснулось официантов, барменов, поваров, тех, кто не связан со службой доставки. Рассчет с сотрудниками начался только сейчас. Их пригласили забрать зарплату по адресу улица Лисичанская, 6. В подвальном помещении образовалась серьезная очередь. Отметим, что в таких условиях не соблюдается социальная дистанциях, не все находятся в медицинских масках.

По словам мобильного корреспондента, речь идет о сети ресторанов "Tokio city".

Получить комментарий от организации пока не удалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сеть вегетарианских кафе "Укроп" закрылась после 7 лет работы.

Видео и фото: Piter.TV