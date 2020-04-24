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Бывшие сотрудники одного из петербургских ресторанов выстроились в очередь за зарплатой

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Люди толпятся в подвальном помещении.

В одной из сетей петербургских ресторанов произошло массовое увольнение сотрудников. Сегодня, 24 апреля, они выстроились в очередь, чтобы забрать зарплату. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV. 

По информации Piter.TV, об увольнениях компания объявила в конце марта. Это коснулось официантов, барменов, поваров, тех, кто не связан со службой доставки. Рассчет с сотрудниками начался только сейчас. Их пригласили забрать зарплату по адресу улица Лисичанская, 6. В подвальном помещении образовалась серьезная очередь. Отметим, что в таких условиях не соблюдается социальная дистанциях, не все находятся в медицинских масках. 

По словам мобильного корреспондента, речь идет о сети ресторанов "Tokio city". 

Получить комментарий от организации пока не удалось. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сеть вегетарианских кафе "Укроп" закрылась после 7 лет работы

Видео и фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, очередь, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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