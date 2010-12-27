Бывшие начальники ФНС в Петербурге обвиняются во взятке и мошенничестве

По версии следствия, обвиняемые получили незаконным путем более 8,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших начальников межрайонной инспекции № 24 ФНС России. По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение учредителя двух коммерческих организаций и получили от него около 4 млн рублей за непривлечение к ответственности. Позднее, в ходе проверки этих же фирм один из обвиняемых получил взятку около 4,5 млн рублей за невыявление нарушений налогового законодательства.

Обвиняемые признали вину в совершении этих преступлений, с одним из них заключено досудебное соглашение о сотрудничестве рассказали в прокуратуре

Чиновники обвиняются в совместном преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Один из них – еще по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовные дела направлены в Дзержинский и Московский районные суды для рассмотрения. Обвиняемым грозит лишение свободы до десяти лет и штраф до 1 млн рублей. Вторая статья подразумевает штраф от 3 до 5 млн рублей.

Напомним, что более 200 петербуржцев прошли лечение от онкологических заболеваний с помощью протонной терапии.

Фото: Piter.tv