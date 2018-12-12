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Более 200 петербуржцев прошли лечение от онкологических заболеваний с помощью протонной терапии
Сегодня, 12:49
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lesjasap

Более 200 петербуржцев прошли лечение от онкологических заболеваний с помощью протонной терапии

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Санкт-Петербург является первым регионом в стране, в котором маленькие пациенты получили лечение за счёт государственного бюджета.

Протонная терапия при лечение онкологических заболеваний предпочтительней традиционной лучевой и химиотерапии. Об этом сообщили эксперты на пресс-конференции, посвящённой лечению детей с онкологическими заболеваниями и о доступности высокотехнологичной помощи. 

На данный момент протонная терапия является самым современным способом лечения злокачественных опухолей. Эффективность данного лечения составляет до 90%, это связано с тем, что доза радиации распространяется точно в опухоли, не затрагивая здоровые ткани. По словам главного детского онколога Санкт-Петербурга Юрия Пунанова, в нашем городе на лечение детей государством выделяется 100 квотных мест ежегодно. За 2018 год с помощью протонной терапии было пролечено более 200 человек. 

Эксперты отметили, что количество случаев онкозаболеваний у детей от 0 до 17 лет не растёт, ежегодно фиксируется примерно 150-160 случаев.

Фото: Piter.tv

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Теги: онкологические заболевания, протонно-лучевая терапия, химиотерапия, юрий пунанов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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