Более 200 петербуржцев прошли лечение от онкологических заболеваний с помощью протонной терапии

Санкт-Петербург является первым регионом в стране, в котором маленькие пациенты получили лечение за счёт государственного бюджета.

Протонная терапия при лечение онкологических заболеваний предпочтительней традиционной лучевой и химиотерапии. Об этом сообщили эксперты на пресс-конференции, посвящённой лечению детей с онкологическими заболеваниями и о доступности высокотехнологичной помощи.

На данный момент протонная терапия является самым современным способом лечения злокачественных опухолей. Эффективность данного лечения составляет до 90%, это связано с тем, что доза радиации распространяется точно в опухоли, не затрагивая здоровые ткани. По словам главного детского онколога Санкт-Петербурга Юрия Пунанова, в нашем городе на лечение детей государством выделяется 100 квотных мест ежегодно. За 2018 год с помощью протонной терапии было пролечено более 200 человек.

Эксперты отметили, что количество случаев онкозаболеваний у детей от 0 до 17 лет не растёт, ежегодно фиксируется примерно 150-160 случаев.

Фото: Piter.tv