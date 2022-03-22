В Петербурге в 2023 году на закупку противоопухолевыми препаратами выделено 6,5 млрд рублей

Кроме того, растет количество оказываемой высокотехнологичной помощи: в 2022-м ей воспользовался 5021 пациент.

Плановые показатели проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" выполняются в Петербурге. Ситуацию проконтролировал вице-губернатор Олег Эргашев. Об этом сообщили в пресс-службе чиновника в понедельник, 14 августа.

На встрече с главным внештатным онкологом Северной столицы были подведены итоги 2022 года и озвучены планы на 2023-й. Так, доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, увеличилась с 55,7% в 2019-м до 59,4% в 2023 году, что на 3,4% выше целевого регионального показателя. Смертность снизилось на 8,25% и составила 198,9 (на 100 тыс. населения).

Кроме того, растет количество оказываемой высокотехнологичной помощи: в 2022-м ей воспользовался 5021 пациент. Увеличивается и объем льготного лекарственного обеспечения. На закупку противоопухолевыми препаратами для 15 012 пациентов в прошлом году было затрачено 4,2 млрд рублей, а на 2023 год запланировано 6,5 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV