Жителям Петербурга с сердечно-сосудистыми заболеваниями выдадут бесплатные лекарства

Чтобы получить медикаменты, после выписки из больницы нужно прийти в поликлинику и оформить льготный рецепт.

В Петербурге запустили проект ДИСЛЕК, в рамках которого жители города, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, смогут получить бесплатные лекарства после серьезных операций. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Целевая аудитория программы - пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, аорто-коронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий, катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы получить медикаменты, нужно соблюсти ряд условий. После выписки из больницы пациенту следует обратиться в поликлинику по месту жительства и вместе с врачом определить план наблюдений (даты посещений специалиста) и выписать рецепт.

Льготные препараты будут выдавать в течение двух лет. Если нарушить сроки визитов к врачу и не пройти назначенные обследования, можно потерять возможность пользоваться льготой.

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