Кардиолог рассказала, на какие симптомы важно обратить внимание при скачках атмосферного давления

Для здоровых людей скачки атмосферного давления особо ничем не опасны.

В эти дни синоптики отмечают резкие скачки атмосферного давления. В Москве был атмосферное давление упало до 712,5 мм ртутного столба. В Петербурге пока что давление находится в районе 740 мм ртутного столба, но с учетом климатических условий погода может сыграть злую шутку с человеком. На какие симптомы нужно обратить, "Петербургскому Дневнику" рассказала руководитель Регионального сосудистого центра Городской больницы № 26 Елена Курникова.

Для здоровых людей скачки атмосферного давления особо ничем не опасны. Однако у людей со скомпроментированной сердечно-сосудистой системой может скакать артериальное давление и быть мигренеподобные боли. Те, кто контролирует свое давление, может почувствовать слабость и сонливость. А вот люди-гипертоники, которые живут с давлением 180, 190 и не хотят лечиться, могут получить гемодинамический подтип инсульта.

Как настаивает врач, людям важно постоянно следить за своим уровнем артериального давления. И если отмечаются головная боль, слабость – необходимо измерить давление, а не отмахнуться со словами "все пройдет".

Ранее врачи из Петербурга рассказали, почему людям с хроническими заболеваниями нужно вакцинироваться.

Фото: pexels