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В Петербурге продлили льготное лекарственное обеспечение людей с болезнями сердца
Сегодня, 15:42
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В Петербурге продлили льготное лекарственное обеспечение людей с болезнями сердца

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Такие граждане будут обеспечиваться препаратами в течение двух лет с момента постановки диагноза или выполнения операций.

В Северной столице продлили льготное лекарственное обеспечение людей с болезнями сердца. Об этом сообщили в Комздраве Петербурга. 

Стать участниками программы могут люди, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний. Им предоставили возможность получать бесплатные препараты в течение двух лет с момента постановки диагноза и/или проведения операций. Речь идет о пациентах, которые перенесли острое нарушение кровообращения, инфаркт миокарда; также о больных, которым выполнили аортокоронарное шунтирование либо тех, кому выполнили ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию. 

Ранее на Piter.tv: Комздрав назвал дефицитные лекарства в аптеках Петербурга.

Фото: Pexels

Теги: дислек, льготные лекарства, медицина, препараты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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