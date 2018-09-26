В Петербурге продлили льготное лекарственное обеспечение людей с болезнями сердца

Такие граждане будут обеспечиваться препаратами в течение двух лет с момента постановки диагноза или выполнения операций.

В Северной столице продлили льготное лекарственное обеспечение людей с болезнями сердца. Об этом сообщили в Комздраве Петербурга.

Стать участниками программы могут люди, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний. Им предоставили возможность получать бесплатные препараты в течение двух лет с момента постановки диагноза и/или проведения операций. Речь идет о пациентах, которые перенесли острое нарушение кровообращения, инфаркт миокарда; также о больных, которым выполнили аортокоронарное шунтирование либо тех, кому выполнили ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию.

Ранее на Piter.tv: Комздрав назвал дефицитные лекарства в аптеках Петербурга.

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