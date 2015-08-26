Комздрав назвал дефицитные лекарства в аптеках Петербурга

По словам Сараны, есть ряд препаратов, которые либо очень трудно, либо невозможно достать.

В комздраве Петербурга рассказали какие препараты остаются в дефиците. Об этом заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По словам Сараны, есть ряд препаратов, которые либо очень трудно, либо невозможно достать. В проблемный список лекарств входят: Леводопа/Бенсеразид и Мадопар (лечение болезни Паркинсона), "Карбамазепин" (противоэпилептическое средство, его достаточно для льготных категорий), "Финлепсин" (противосудорожное средство).

Ранее мы писали, что в шести районах Петербурга появятся экопункты приема опасных отходов. Экопункты принимают расширенный перечень опасных отходов.

Фото: Piter.tv

