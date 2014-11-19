Медсестра из Петербурга получила условный срок за кражу лекарств для онкобольных

По данным следствия, Смирнова была участницей организованной группы, в составе которой были еще несколько сотрудников других медицинских учреждений.

Во вторник, 22 марта, Кировский суд Петербурга приговорил Марину Смирнову к 3,5 годам условного сроку по делу о мошенничестве на 11,5 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, Смирнова была участницей организованной группы, в составе которой были еще несколько сотрудников других медицинских учреждений. Женщина похищала медикаменты, предназначенные для лечения пациентов

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор Марине Смирновой по делу о мошенничестве на 11,5 миллиона рублей. Подробности рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. онкологического химиотерапевтического отделения Городского клинического онкологического диспансера.

Так, было установлено три эпизода преступной деятельности на сумму 11,49 млн рублей. Смирнова полностью признала вину, также с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ей наказание в виде 3,5 года условного срока с трехлетним испытательным сроком.

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Фото: Piter.tv

