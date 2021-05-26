Адвокатов Навального задержали после оглашения приговора

Полиция задержала Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева, адвокатов Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня, 22 марта, стало известно, что российского оппозиционера виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. После оглашения приговора адвокаты Навального давали интервью журналистам возле колонии в Покрове.
Во время общения с представителями СМИ к Михайловой и Кобзеву подошли сотрудники полиции, задержали их и увезли на полицейском автобусе. Позже стало известно, что причиной задержания стало то, что адвокаты преграждали проезд спецтранспорту.
Ранее мы сообщали, что суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима.
Видео: Telegram / SHOT
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