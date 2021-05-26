Адвокатов Навального задержали после оглашения приговора

Их увезли на полицейском автобусе.

Полиция задержала Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева, адвокатов Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня, 22 марта, стало известно, что российского оппозиционера виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. После оглашения приговора адвокаты Навального давали интервью журналистам возле колонии в Покрове.

Во время общения с представителями СМИ к Михайловой и Кобзеву подошли сотрудники полиции, задержали их и увезли на полицейском автобусе. Позже стало известно, что причиной задержания стало то, что адвокаты преграждали проезд спецтранспорту.

Ранее мы сообщали, что суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима.

Видео: Telegram / SHOT