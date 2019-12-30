Экс-замглавы Жилищного комитета Гашенко останется под арестом до конца февраля

Сообщников чиновника также оставили под стражей.

Дзержинский районный суд Петербурга продлил арест бывшему заместителю главы Жилищного комитета Акиму Гашенко, сообщила объединенная пресс-служба судов 13 января. Заседание проходило в открытом режиме, сообщникам Гашенко арест также продлен.

Гашенко обвиняется в незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, в октябре 2019 года чиновник вместе с сообщниками Цибковским и Андреевым приобрели у неизвестных почти 100 грамм гашиша. После этого мужчины запланировали сбыть наркотик некоторому кругу лиц и оставили сверток в багажнике иномарки Гашенко. На этой машине чиновник, сопровождаемый автомобилем сообщника, проследовал в Ленобласть. Во Всеволожском районе злоумышленников задержали стражи порядка и изъяли наркотик. Вину фигуранты дела не признают.

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