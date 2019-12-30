Суд продлил Григорию Слабикову домашний арест, но разрешил звонить супруге

Под стражей чиновник останется до апреля.

Санкт-Петербургский городской суд принял решение продлить домашний арест бывшей главе Северо-Западного Ростехнадзора Григорию Слабикову, сообщили 9 января в объединенной пресс-службе судов города.

Несмотря на продленный до апреля арест, Слабиков получил возможность созваниваться с супругой и еще рядом людей. Сложность расследуемого дела, многочисленные объемные тома и привлеченные в качестве обвиняемых шесть человек затягивают рассмотрение материалов, поэтому суд одобрил ходатайство следствия.

Слабиков обвиняется в крупном хищении денег и находится под арестом с весны 2018 года.

Ранее мы писали, что дело стрелка из петербургского кафе рассмотрят в особом порядке.

Фото: Piter.TV