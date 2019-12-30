Дело стрелка из петербургского кафе рассмотрят в особом порядке

С ноября мужчина находится под арестом.

Невский районный суд Петербурга принял на рассмотрение уголовное дело стрелка из петербургского кафе, сообщили 9 января в объединенной пресс-службе судов города. Кенана Гусейнова обвиняют в хулиганстве.

В прошлом году мужчина шесть раз выстрелил в воздух из модернизированной модели автомата Калашникова в окно кафе "Узбегим". Так Гусейнов выразил пренебрежительность к окружающим его людям.

Еще в ноябре прошлого года Гусейнова поместили под арест, мужчина раскаялся и признал вину. Теперь дело отправилось в суд и рассмотрится в особом порядке.

В Петербурге будут судить мужчину, который выбросил щенка из окна.

Фото: Piter.TV