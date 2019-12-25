Бывшему заключенному компенсировали пребывание в СЗИО по соседству с крысами и тараканами

Тем не менее, сумма оказалась достаточно скромной по сравнению с запросом.

Гражданину, находившемуся под арестом в Петербурге, постановили выплатить компенсацию за ненадлежащие условия в СЗИО. За полгода, проведенные с тараканами, крысами и плесенью на стенах, мужчина получит 10 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов.

Согласно заявлению экс-арестанта, с 5 декабря 2015 по 14 июня 2016 года он провел в СЗИО №1 в камере площадью 8 квадратных метров. У него было 3 соседа, которые постоянно курили в непроветриваемом помещении. Кроме того, в месте заключения очень давно не проводился ремонт, а туалет был расположен прямо у стола, предназначенного для приема пищи.

В таких условиях приходилось мыться 1 раз в неделю и самостоятельно стирать одежду под краном.

Отметим, что изначально мужчина требовал гораздо большую компенсацию – в 600 тысяч рублей. Однако представитель СЗИО с такими условиями не согласился.

Ранее мы рассказали о том, что суд удовлетворил иск петербурженки, которая перенесла неудачную операцию по увеличению груди.

Фото: Piter.TV