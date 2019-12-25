Бывшему владельцу комнаты вернули более 200 тысяч рублей, взысканных у него вместо нового собственника

Ошибку исправили только с помощью прокуратуры.

Прокуратура Приморского района помогла петербуржцу вернуть деньги, взысканные с него вместо другого человека. Как рассказали в пресс-службе ведомства, ООО "Жилкомсервис № 2 Приморского района" неправомерно начислил мужчине задолженность по оплате ЖКУ.

Как выяснилось, компания взыскала 218 с небольшим тысяч рублей с бывшего собственника комнаты, хотя задолженность возникла уже у нового хозяина помещения. Гендиректору Жилкомсервиса внесли представление, виновника неприятной ошибки привлекли к дисциплинарной ответственности, а деньги полностью вернули петербуржцу.

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Фото: Piter.TV