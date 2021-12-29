Бывшего замглаву правительства Сахалина осудили на 3,5 года

Суд признал вину экс-чиновника.

Бывшего заместителя председателя правительства Сахалина осудили на 3,5 года. Лишение свободы Игорь Быстров получил по обвинению за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями. Наказание россиянин проведет в исправительной колонии общего режима. Также мужчина на протяжении два года не сможет занимать посты на государственной службе. Такая информация размещена на официальном сайте Следственного комитета.

Быстров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. пресс-служба СК РФ

Следствие считает, что в 2016 году на территории Южно-Сахалинска фигурант расследования требовал от местного бизнесмена отчуждение фирмы в пользу третьих лиц. Сам предприниматель имел долю квот по добыче (вылову) водных биологических ресурсов. Чиновник угрожал мужчине неправомерными проверками со стороны контролирующих и правоохранительных органов. В результате потерпевший принял решение продать частное предприятие по заниженной цене.

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Фото: Piter.tv

