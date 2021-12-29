Госдума приняла закон об увеличении предельного размера выручки для защиты конкуренции

Его подняли до 800 млн рублей.

Госдума окончательном третьем чтении приняла закон, которые касается увеличения с 400 млн до 800 млн рублей предельного значения размера выручки для отнесения хозсубъекта к лицам, которые занимают на рынке доминирующее положение. Документ был инициирован правительством России.

В настоящее время не применяются установленные законом о конкуренции запреты на злоупотребление доминирующим положением заключение антиконкурентных соглашений к хозсубъектам выручка которых не превышает 400 млн рублей. В пояснительной записке отмечается, что предельные доходы малых предприятий составляет 800 млн рублей.

Ранее мы писали, что Госдума приняла проект о санкциях за нарушение прав россиян. В списке санкционных мер по данным законам указан арест финансовых счетов, запрет на въезд на территорию России, заморозка полномочий в советах директоров компаний. В списке значатся еще несколько пунктов.

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