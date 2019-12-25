Бывшего замглаву Жилищного комитета Гашенко оставили под арестом

Чиновник просил перевести его под домашний арест.

Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу по поводу продления ареста экс-замглавы Жилищного комитета Акима Гашенко. Об этом 4 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Гашенко, не признающий свою вину во вменяемом ему незаконном обороте наркотиков, просил перевести его под домашний арест. Той же позиции придерживалась и защита чиновника, однако суд остался непреклонен.

Напомним, что Гашенко, по версии следствия, вместе с двумя сообщниками приобрел у неизвестного порядка 100 грамм гашиша, наркотик мужчины планировали сбыть неустановленным людям. Машину чиновника с наркотиком в салоне задержали полицейские во Всеволожском районе Ленобласти.

Фото: Piter.TV