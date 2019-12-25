Бывшего замглавы УФСИН по Петербургу признали виновным в убийстве

Вместе с бывшим замглавы УФСИН виновным признали и бизнесмена.

В четверг, 29 июля, стало известно, что бывшего заместителя начальника петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергея Мойсеенко и бизнесмена Игоря Захарова виновными в убийстве. Так решил суд присяжных.

Мужчин признали виновными в убийстве сотрудника регионального управления ФСИН. Мойсеенко, в попытке скрыть факт получения взятки, обратился к Сабиру Садыкову и предложил убить подчиненного. Захаров передал Садыкову пистолет. Напомним, что Садыкова приговорили к 9 годам строгого режима.

Приговор Мойсеенко и Захарову вынесут в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Саратове убийцу полицейского отправили на пожизненное.

Фото: Piter.TV