Бывшего замглавы Калининского района Сапижака отпустили под подписку

Чиновник проходит фигурантом по уголовному делу о получении взятки вместе с ранее задержанными коллегами.

Бывшего заместителя главы администрации Калининского района Романа Сапижака поместили под подписку о невыезде. Соответствующую меру экс-чиновнику избрали в петербургском управлении следкома, сообщил "Петербургский дневник". В ведомстве Сапижак проходит фигурантом по уголовному делу о получении взятки.

На днях к Сапижаку пришли с обысками: подозрение вызвал тот факт, что чиновник уволился вскоре после того, как с обысками нагрянули к его коллегам. Сначала задержали чиновницу Татьяну Светушкову, которая подозревается в получении крупной взятки от руководителя двух строительных компаний. Сейчас Светушкова находится под домашним арестом. После этого уволилась замглавы района Елена Кочкина, но чиновницу вскоре отправили в СИЗО по тому же самому делу.

Фото: Piter.TV