Бывшего петербургского полицейского на 2,5 года отправили в колонию за избиение задержанного

Мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении бывшего полицейского, признанного виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 10 ноября 2021 года несколько полицейских, среди которых был и подсудимый, избили в отделении задержанного за мелкое хулиганство и ударили его электрошокером.

Мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался. Он проведёт 2,5 года в колонии общего режима и 2 года не сможет занимать должности на государственной службе.

В конце прошлого года избивший велосипедиста полицейский получил условный срок. У велосипедиста диагностировали перелом носа.

Фото: Piter.tv