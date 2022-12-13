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Бывшего доцента Лесотехнической академии заподозрили во взятке
Сегодня, 16:39
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Бывшего доцента Лесотехнической академии заподозрили во взятке

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Экс-работник вуза предположительно получил 170 тыс. рублей от абитуриента за зачисление на "бюджет".

Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета имени Кирова (Лесотехническая академия) задержан оперативниками по подозрению во взяточничестве. Предположительно мужчина получил 170 тыс. рублей от абитуриента вуза. Об этом сообщает Spb.aif.ru со ссылкой на СУ СКР по Ленобласти.

По версии следствия, крупную сумму будущий студент передал за гарантию зачисления на первый курс c бюджетным местом. 

Обстоятельство преступления устанавливаются. Правоохранители проверяют обвиняемого и его коллег на причастность ко схожим эпизодам в вузе. 

Ранее мы сообщили о том, что бывший сотрудник Комздрава за получение взятки проведёт 7 лет в колонии.

Фото: Piter.TV

Теги: коррупция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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