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Бывший сотрудник Комздрава за получение взятки проведёт 7 лет в колонии
Сегодня, 11:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Бывший сотрудник Комздрава за получение взятки проведёт 7 лет в колонии

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Согласно примечанию к статье 291 УК РФ, взяткодатели освобождены от уголовной ответственности.

Вынесен приговор по уголовному делу о получении взятки сотрудниками петербургского Комздрава. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что в период с июня 2020 года по апрель 2021 года Александр Шкабара, являясь ведущим специалистом отдела развития учреждений здравоохранения Комздрава при посредничестве Светланы Стуловой получил от предпринимателя взятку в размере более 500 тысяч рублей за оказание содействия в заключении и реализации энергосервисных контрактов, в том числе, с привлечением компаний, подконтрольных взяткодателю и подсудимому.

Суд назначил Шкабаре наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением властных полномочий сроком на 5 лет. Стуловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил. Согласно примечанию к статье 291 УК РФ, взяткодатели освобождены от уголовной ответственности.

Ранее был задержан бывший сотрудник ГИБДД, подозреваемый в получении взяток за экзамены в МРЭО.

Фото: pxhere.com

Теги: взятка, комздрав
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Zhornik Kamilla
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