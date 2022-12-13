Задержан бывший сотрудник ГИБДД, подозреваемый в получении взяток за экзамены в МРЭО

За денежное вознаграждение у экзаменуемых не проверяли теоретические знания ПДД и навыки управления транспортными средствами.

В Петербурге задержан бывший сотрудник ГИБДД, подозреваемый в получении взяток за сдачу экзаменов без проверки знаний ПДД. Об этом сообщила пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

Накануне в Петербурге начались масштабные обыски в автошколах и МРЭО. В отношении 47-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, подозреваемый, явhttps://piter.tv/event/Policiya_provodit_obiski_v_avtoshkolah_Peterburga_po_delu_o_vzyatkah/ляясь замначальника МРЭО ГИБДД №10, 9 июня и 5 июля 2021 года получил через посредника от двух жителей Ленобласти взятки на сумму не менее 110 тысяч рублей. За это у экзаменуемых не проверяли теоретические знания ПДД и навыки управления транспортными средствами.

Уже проведено около 30 обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Фото: Piter.tv