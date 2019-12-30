Бывшего начальника МВД обвинили в краже нефти на 49 млн рублей

Мужчина создал ОПГ из полицейских.

В среду, 17 июня, прокуратура 47 региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступной группировки, главой которой был экс-начальный ОМВД по Киришскому району.

Следствие предполагает, что с 2016 по 2017 год была создана ОПГ из полицейских, затем объединил еще две группировки и стал их главой. Злоумышленники украли у нефтеперерабатывающих организаций нефти на 49 миллионов рублей. В отношении них заведены уголовные дела по статьям: организация ОПГ; кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере; самовольное подключение к нефтепроводам и другим.

Ранее мы писали, что возможного организатора убийства Старовойтовой доставили в Петербург.

Фото: pixabay