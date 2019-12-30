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Бывшего начальника МВД обвинили в краже нефти на 49 млн рублей
Сегодня, 20:56
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smirenny

Бывшего начальника МВД обвинили в краже нефти на 49 млн рублей

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Мужчина создал ОПГ из полицейских.

В среду, 17 июня, прокуратура 47 региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступной группировки, главой которой был экс-начальный ОМВД по Киришскому району. 

Следствие предполагает, что с 2016 по 2017 год была создана ОПГ из полицейских, затем объединил еще две группировки и стал их главой. Злоумышленники украли у нефтеперерабатывающих организаций нефти на 49 миллионов рублей. В отношении них заведены уголовные дела по статьям: организация ОПГ; кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере; самовольное подключение к нефтепроводам и другим.

Ранее мы писали, что возможного организатора убийства Старовойтовой доставили в Петербург.

Фото: pixabay

Теги: кража нефти, опг, уголовное дело против полицейского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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