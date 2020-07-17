Бывшего кандидата в депутаты из Ленобласти подозревают в педофилии

Экс-претендента на место в ЗАКСе задержали после сообщения о домогательстве к несовершеннолетним.

Сотрудники правоохранительных органов Сертолово Ленинградской области по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних задержали 55-летнего Анатолия Парфенова, официально безработного, но в прошлом дважды претендовавшего на депутатское кресло. В совет депутатов Сертолово мужчина баллотировался в 2014 году, а в выборах депутатов ЗАКСа Ленобласти шестого созыва участвовал в 2016 - но оба раза безрезультатно.

Полицейские задержали Парфенова после обращения жительницы Сертолово, которая сообщила, что 8 июня около восьми часов вечера возле дома на Парковой улице взрослый мужчина на детской площадке в присутствии детей удовлетворял себя, демонстрировал какие-то видео на телефоне, и совершил развратные насильственные действия сексуального характера в отношении её одиннадцатилетней дочери, а затем скрылся. Поиски подозреваемого привели полицейских в собственную квартиру Анатолия Парфенова, где тот и был задержан.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера после домогательств к несовершеннолетним. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее в Пушкине задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении 12-летней - также на детской площадке.

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