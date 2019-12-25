Бывшего главу администрации Куземкино обвиняют в служебном подлоге

Чиновник подписал акт приема работ на теплотрассе и получил деньги до окончания ремонта.

В Кингисеппский районный суд было направлено уголовное дело о служебном подлоге. В незаконных действиях подозревают экс-главу администрации Куземкино Юрия Эсминовича, который руководил деревней до конца прошлого года.

По версии сотрудников следствия, в 2019 году Эсминовичем был подписан акт приема ремонта наружных теплосетей в Большом Куземкино, согласно которому мероприятия были полностью завершены. Тем не менее, работы еще не закончились, а деньги чиновник получил.

Ущерб муниципальной казне оценен в 15 миллионов рублей. Бывший руководитель не признает вину и заверят, что подписал документы всего за 3 дня до того, как теплотрасса была достроена.

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