Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Ему придется выплатить 2 млн юаней.

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки. Такое решение вынес суд средней ступени города Тяньцзинь. Фигурант расследования признал вину в коррупции. В общей сложности чиновнику удалось получить в качестве взяток около 2 млн долларов. Кроме тюремного наказания Хунвэю придется выплатить государству 2 млн юаней. Также мужчине пришлось покинуть партийный комитет министерства общественной безопасности. Подсудимый согласился с постановлением суда и не собирается подавать апелляцию.

Напомним, что разбирательство длится с октября 2018 года, когда власти Франции начали изучать пропажу президента Интерпола. Тот отправился в Китай в конце сентября. С 29 числа его не видели. Об исчезновении супруга сообщила его жена, которая находится вместе с детьми в городе Лион. Там же располагается штаб-квартира организации. Китайские власти заявили, что на самом деле считающийся пропавшим чиновник находится под расследованием. Спустя несколько часов Интерпол получил прошение о сложении полномочий Хунвэя в качестве руководителя. С ноября во Франции закрыли дело о его пропаже.

Ранее Piter.tv писал о том, что русофобия США встала на пути назначения россиянина на пост главы Интерпола.

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