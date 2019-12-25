Бывшего бухгалтера ТСЖ осудят за кражу 1,3 млн рублей

Женщина провернула аферу благодаря принятым на работу липовым сотрудникам.

Бывшего бухгалтера ТСЖ "Сосновское" осудят за хищение 1,3 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, соответствующее обвинительное заключение уже утвердили в ведомстве.

Следствие полагает, что 50-летняя петербурженка, работая главбухом товарищества и по совместительству гендиректором ООО "Невский сервис", приняла на работу в ТСЖ несколько фиктивных сотрудников. Двоих липовых работников женщина зарегистрировала в качестве индивидуальной предпринимателей, открыла им счета и распоряжалась их банковскими картами. Вскоре с помощью удаленного доступа бухгалтер перечислила со счета ТСЖ на счета своих "сотрудников" крупную сумму.

Уголовное дело мошенницы рассмотрит Выборгский районный суд.

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