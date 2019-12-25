Бывшая врио председателя КРТИ Арина Артемова покинула ведомство

Артемова проработала на должности заместителя председателя около полугода, а затем стала врио председателя комитета, но на этом посту она продержалась примерно две недели.

Заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры (КРТИ) Арина Артемова покинула свой пост и пост врио главы ведомства, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу КРТИ.

Артемова проработала на должности заместителя председателя около полугода, а затем стала врио председателя комитета, но на этом посту она продержалась примерно две недели. В КРТИ уточнили, что Артемова уволилась по собственному желанию. Она занималась вопросами жилищного хозяйства и благоустройства.

До работы в КРТИ, экс-замглавы работала в администрации Выборгского района. Врио главы КРТИ она стала после перехода прошлого главы Александра Федотова на новое место работы.

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Фото: Piter.TV