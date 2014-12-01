Ее кандидатуру предложил губернатор Северной столицы.

Валентину Матвиенко предложили на пост сенатора Петербурга. С таким предложением выступил губернатор Северной столицы. Об этом сообщили на портале "Бриф24".

Сейчас Матвиенко занимает пост председателя Совета Федерации. Градоначальник представил потенциальных кандидатов при подаче документов на регистрацию как кандидата в выборах губернатора города на Неве. Они пройдут 6-8 сентября 2024 года.

В Петербурге 18 июня на базе Общественной палаты открылся Штаб по независимому наблюдению за выборами осенью 2024 года. Руководителями штаба стали заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров, член Общественной палаты Алена Булгакова и заместитель председателя Общественной палаты Георгий Абелев. Стать наблюдателем сможет каждый желающий совершеннолетний житель города. Для этого нужно пройти обучение.

Ранее мы рассказывали о том, что Надежда Тихонова не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга.

Фото: сайт Кремля