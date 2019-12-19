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В Лондоне покончила с собой экс-возлюбленная принца Гарри
Сегодня, 14:28
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Alena_Zinovieva

В Лондоне покончила с собой экс-возлюбленная принца Гарри

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Тело 40-летней актрисы Кэролайн Флэк нашли в доме в Лондоне.

В Лондоне нашли тело актрисы и телеведущей, бывшей девушки принца Гарри Кэролайн Флэк. Как сообщает CNN, 40-летняя женщина покончила с собой.

Известно, что незадолго до смерти на телезвезду подал в суд возлюбленный, теннисист Льюис Бертон. Он обвинил Флэк в нападении. Сама женщина заявила, что прочитала переписку Бертона с любовницей и ударила мужчину по голове, пока тот спал.

Напомним, что у Флэк был короткий роман с принцем Гарри. Молодые люди познакомились в 2009 году. Однако когда об их связи узнали журналисты, Кэролайн и Гарри пришлось расстаться.

Ранее мы писали, что старший внук Елизаветы II разводится с женой.

Теги: кэролайн флэк, принц гарри, самоубийство
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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