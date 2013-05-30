Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова приняла ислам

Подписчики и раньше подозревали звезду в смене религии, но официальное подтверждение получили только сейчас.

Бывшая возлюбленная Тимати, 25-летняя модель Анастасия Решетова в Instagram призналась, что приняла ислам. Подписчики и раньше подозревали звезду в смене религии, но официальное подтверждение получили только сейчас.

Модель в своем Instagram стала чаще публиковать фотографии в платке и закрытой одежде. Но при этом в комментариях многие пользователи недовольны тем, что модель приняла ислам.

Модель рассталась с рэп-исполнителем Тимати в 2020 году.

Фото: Instagram / @volkonskaya.reshetova