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Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова приняла ислам
Сегодня, 13:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова приняла ислам

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Подписчики и раньше подозревали звезду в смене религии, но официальное подтверждение получили только сейчас.

Бывшая возлюбленная Тимати, 25-летняя модель Анастасия Решетова в Instagram призналась, что приняла ислам. Подписчики и раньше подозревали звезду в смене религии, но официальное подтверждение получили только сейчас.

Модель в своем Instagram стала чаще публиковать фотографии в платке и закрытой одежде. Но при этом в комментариях многие пользователи недовольны тем, что модель приняла ислам.

Модель рассталась с рэп-исполнителем Тимати в 2020 году.

Фото: Instagram / @volkonskaya.reshetova

Теги: анастасия решетова, ислам, тимати
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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