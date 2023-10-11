Путин заявил, что палестинская проблема - в сердце каждого мусульманина

Палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в ходе Российской энергетической недели.
Палестинская проблема - в сердце каждого человека в этом регионе, думаю, что в сердце каждого, кто исповедует ислам. Так жизнь сложилась, это очевидные вещи. Воспринимается это все, что происходит не только сейчас, а на протяжении десятилетий...
Владимир Путин, президент РФ
Российский президент заметил, что происходящее сейчас в регионе просто ужасно. Владимир путин заметил, что фиксируется очень большое ожесточение с обеих сторон кризиса. Однако Москва призывает стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю потери среди мирных граждан, пожилых людей, детей и женщин. Глава РФ пояснил, что если мужчины хотят сражаться между собой, то это их выбор.
Путин не понимает, зачем США подтягивают авианосную группу к берегам Израиля.
Фото и видео: Российская энергетическая неделя
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все