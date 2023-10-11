Путин не понимает, зачем США подтягивают авианосную группу к берегам Израиля

Глава России оценил деятельность Америки в регионе Ближнего Востока.

Американские военные подтягивают авианосные группы к берегам Израиля, что способствует только нагнетанию обстановки в палестино-израильском конфликте. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в ходе Российской энергетической недели. Российский президент уточнил, что пока что Вашингтон анонсировал одну группировку в акватории Ближнего Востока, но заявляют, что могут отправить и другую.

Смысл? Что они собираются, бомбардировать Ливан или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Но там есть люди, которые уже ничего не боятся. Нужно не этим способом решать проблемы, а искать компромиссные решения. Владимир Путин, президент РФ

Путин: западные элиты внесли хаос в мировой энергорынок.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя