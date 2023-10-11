Путин: западные элиты внесли хаос в мировой энергорынок

Политические элиты стран коллективного Запада своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, поэтому теперь ответственные его участники вынуждены исправлять ситуацию. В числе последних присутствует и Россия. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в ходе Российской энергетической недели.
Действия некоторых наших коллег - так скажем, западных элит, - внесли, конечно, беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти. Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике.
Владимир Путин, президент РФ
Путин сообщил, что Украина ежемесячно получает $4-5 млрд из Европы и США.
Фото и видео: Российская энергетическая неделя
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