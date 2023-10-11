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Путин: западные элиты внесли хаос в мировой энергорынок

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Глава России напомнил о санкциях недружественных государств.

Политические элиты стран коллективного Запада своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, поэтому теперь ответственные его участники вынуждены исправлять ситуацию. В числе последних присутствует и Россия. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в ходе Российской энергетической недели.

Действия некоторых наших коллег - так скажем, западных элит, - внесли, конечно, беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти. Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике.

Владимир Путин, президент РФ

Путин сообщил, что Украина ежемесячно получает $4-5 млрд из Европы и США.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя

 

Теги: владимир путин, запад, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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