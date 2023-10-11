Путин: западные элиты внесли хаос в мировой энергорынок

Глава России напомнил о санкциях недружественных государств.

Политические элиты стран коллективного Запада своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, поэтому теперь ответственные его участники вынуждены исправлять ситуацию. В числе последних присутствует и Россия. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в ходе Российской энергетической недели.

Действия некоторых наших коллег - так скажем, западных элит, - внесли, конечно, беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти. Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике. Владимир Путин, президент РФ

Путин сообщил, что Украина ежемесячно получает $4-5 млрд из Европы и США.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя