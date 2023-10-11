Путин сообщил, что Украина ежемесячно получает $4-5 млрд из Европы и США

Глава РФ считает, что российские энергоресурсы находятся в зоне интересов Европы.

Украина запретила транзит российского природного газа в Европу через свою территорию, хотя при этом киевский режим ежемесячно получает из европейских стран и США по четре-пять миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в ходе Российской энергетической недели. Политик уточнил, что европейские государства спокойно могли потребовать от партнеров того, чтобы им оперативно открыли этот маршрут, так как "им это нужно".

Вот отказываются от нашего газа. Вопрос: зачем? Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает. Транзит идет. Наш газ в Европе получают. Украина взяла - закрыла второй маршрут. Владимир Путин, президент РФ

Путин: российские энергоносители много лет обеспечивали благополучие Европы.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя