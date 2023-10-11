  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:23
133
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: российские энергоносители много лет обеспечивали благополучие Европы

0 0

Глава РФ рассказал о том, какие ограничения регион ввел против РФ.

Российские энергетические носители долгие годы были серьезным элементом для социального и экономического благополучия европейского региона, однако сейчас от них пытаются отказаться. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в ходе Российской энергетической недели. Политик уточнил, что страны Европейского союза ввели ограничения на банковское обслуживание, а также страховку, фрахт, определил потолок стоимости на российские газ и нефть.

Европейцы фактически отказались от наших энергоносителей, не полностью, но пытаются это сделать, пытаются отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. Конечно, не 100%...

Владимир Путин, президент РФ

Путин сообщил об успешной координации работы РФ и Ирака в рамках ОПЕК+.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя

 

Теги: владимир путин, европа, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии