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Путин сообщил об успешной координации работы РФ и Ирака в рамках ОПЕК+

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Мухаммед ас-Судани встретился с Владимиром Путиным.

Москва и Багдад успешно координируют совместную работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергетических рынках. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Политик заметил перед высокопоставленным гостем, что между Багдадом и Москвой сфера энергетики остается ключевой во взаимодействии.

Мы координируем работу в рамках ОПЕК+ (и делаем это весьма успешно) с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше.

Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, что крупнейшие компании России  успешно работают на территории Ирака.При этом общий объем инвестиций наших компаний составил порядка 19 миллиардов долларов. В России видят перспективы по дальнейшему развитию сотрудничества.

Путин считает нужным решить вопрос насчет суверенного палестинского государства.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, ирак, мухаммед ас-судани, нефть, опек плюс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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