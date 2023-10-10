Путин сообщил об успешной координации работы РФ и Ирака в рамках ОПЕК+

Мухаммед ас-Судани встретился с Владимиром Путиным.

Москва и Багдад успешно координируют совместную работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергетических рынках. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Политик заметил перед высокопоставленным гостем, что между Багдадом и Москвой сфера энергетики остается ключевой во взаимодействии.

Мы координируем работу в рамках ОПЕК+ (и делаем это весьма успешно) с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, что крупнейшие компании России успешно работают на территории Ирака.При этом общий объем инвестиций наших компаний составил порядка 19 миллиардов долларов. В России видят перспективы по дальнейшему развитию сотрудничества.

Путин считает нужным решить вопрос насчет суверенного палестинского государства.

Фото и видео: Kremlin.ru