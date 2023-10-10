Путин считает нужным решить вопрос насчет суверенного палестинского государства

Глава России прокомментировал кризис между еврейским государством и Палестиной.

Российский президент Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани указал иностранному гостю на то, что необходимо решить вопрос с созданием суверенного палестинского государства на территории Ближнего Востока. Глава государства полагает, что американская деятельность в регионе пытался монополизировать урегулирование кризиса.

...Не учитывали коренных интересов палестинского народа... Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства. Владимир Путин, президент РФ

Путин, Токаев и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан.

Фото и видео: Kremlin.ru