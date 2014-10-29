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Путин, Токаев и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан

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В Узбекистан поступит российский газ.

Глава России Владимир Путин и политические лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре 2022 года. Дополнительно предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке энергетических ресурсов по территориям республик 

Ранее российская корпорация "Газпром" сообщала о том, что экспорт природного газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Такой контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Узбекистан собрался покупать у России 2,8 млрд кубометров газа каждый год.

Фото и видео: Telegram / Зарубин

Теги: владимир путин, казахстан, узбекистан, шавкат мирзиеев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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