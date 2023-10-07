Узбекистан собрался покупать у России 2,8 млрд кубометров газа каждый год

Шерзод Асадов рассказал, что в церемонии по случаю запуска поставок примут участие три политических лидера.

Ежегодно Узбекистан будет приобретать у российской стороны 2,8 миллиарда кубических метров природного газа на коммерческой основе. Соответствующее заявление местным журналистам сделал пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. Чиновник уточнил, что торжественная церемония начала поставок энергетических ресурсов от Москвы сегодня будет посещена лидерами трех стран. На мероприятие прибудут российский президент Владимир Путин, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Известно, что поставки газа будут происходить в Центральную Азию через территорию Казахстана. Такое заявление Кремль сделал сделал во время пресс-конференции с журналистами по итогам переговоров Москвы и Ташкента.

Эксперты оценили планы на транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

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