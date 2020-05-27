Бывшая поликлиника №42 примет первых пациентов с коронавирусом 1 июня

Медучреждение теперь будет полностью сосредоточено на больных COVID-2019 и пневмониями.

Главный врач Городской больницы №20, к которой относится бывшая поликлиника №42 на улице Ленсовета, Татьяна Суровцева рассказала о переоборудовании медучреждения специально под коронавирусных больных. По словам специалиста, обратная реконструкция после окончания пандемии не планируется – проведенные работы были столь значительными, что возвращение здания как обычной поликлинике не имеет смысла. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Суровцева заявила, что все четыре этажа поликлиники были переоборудованы под инфекционный стационар на 230 коек. Каждый бывший кабинет превратили в отдельную боксированную палату с санузлом, вместо бассейна на первом этаже под стеклянной крышей, который так и не успели запустить после предыдущего ремонта, теперь появится мощная реанимация на два десятка коек.

Медучреждение полностью сосредоточено на больных COVID-2019 и пневмониями. Инфекционный стационар откроется уже 1 июня.

До последней реконструкции поликлиника №42 обслуживала 45 тысяч пациентов. Здание медучреждения было введено в эксплуатацию в 2016 году. Она была оснащена по последнему слову техники: имела свой компьютерный томограф, УЗИ и другое современное диагностическое оборудование.

Новую поликлинику планируют открыть рядом с больницей №20, в одном из зданий медучреждения.

Ранее петербуржцам напомнили, что тест на COVID-19 можно сдать бесплатно.

Фото: "Петербургский дневник"