Бивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

В 12-раундовом бою спортсмен взял убедительный реванш у Бетербиева.

В столице Саудовской Аравии завершился исторический поединок между российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, в котором определялся новый абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе.

12-раундовый поединок прошел в напряженной борьбе. В начале боя петербургский боксёр Бивол выглядел увереннее, к середине инициативу перехватил Бетербиев, однако к концу поединка Бивол вернул преимущество.

"Я лучше выступал, я был больше уверен в себе, я был легче, я просто очень хотел победить. Было трудно вначале не подпускать его близко, а потом я увидел, что он тоже устал. Я устал, но и он тоже! И я понял, что должен быть умнее, бить, уклоняться от ударов" Дмитрий Бивол

В октябре прошлого года соперники уже встречались, и тогда победу одержал Бетербиев, однако многие в мире бокса были не согласны с судейством. Этот поединок стал долгожданным реваншем.

Судейские оценки разделились: один судья выставил одинаковые оценки, а двое отдали победу Дмитрию Биволу, который и стал новым абсолютным чемпионом мира.

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Видео: Telegram / Петербург 1703