В Финском заливе пройдут соревнования по робототехническому многоборью

В мероприятии примут участие 20 школьников и курсантов из разных городов страны.

Со следующей среды по пятницу, 4 по 6 августа, в яхтенном порту "Геркулес" пройдут соревнования по робототехническому многоборью. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Из разных городов России приедут 20 школьников в возрасте 14-17 лет. Командам по 3-4 человека нужно будет предотвратить техногенную катастрофу. По легенде, в акваторию сбросили токсичные отходы, участники должны создать устройство для сбора отходов с поверхности воды. Для уборки территории используют также надводный беспилотник и воздушный разведывательного квадрокоптер

Вся конструкция составная и легко разбирается для удобства и дальнейшей транспортировки. Уверен, что в ходе робототехнического многоборья молодежи будет очень интересно поработать с уникальным высотехнологичным оборудованием. Алексей Майстро, директор Центра технологических проектов СПбПУ

Соревнования пройдут в рамках подготовки к Всероссийскому научно-техническому конкурсу "ИнтЭРА" при финансировании Фонда содействия инновациям.

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Фото: предоставлено пресс-службой СПбГУ