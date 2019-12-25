Ученые нашли способ подавить алкоголизм у мышей

Предполагается, что комбинацию препаратов можно будет применять и для других форм зависимости.

Ученые из США выяснили, что комбинация из препаратов Rapablock и Rapalink-1 может притупить алкогольную зависимость у мышей. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые отмечают, что комбинация препаратов подавляет работу "белков алкоголизма" в клетках мозга животных.

Белок mTORC1, на который действуют эти лекарства, давно связывали с разными формами наркотической зависимости. Это дает надежду, что комбинацию препаратов Rapablock и Rapalink-1 можно будет применять не только для лечения алкоголизма, но и других форм зависимости, – говорится в статье.

Исслдеование на мышах показало, что у мышей пропал интерес к спирту после приема препарата. Выпивать они стали гораздо реже, примерно в два-три раза. Не было у мышей и побочных эффектов от препарата.

Ученые проверят, можно ли с помощью этого препарата подавить и другие вредные привычки. Изучить планируется и то, насколько безопасным будет долговременный примем лекарства.

Исследователи надеются, что препарат в будущем можно будет испытать на людях.

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