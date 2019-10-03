Битва Клавиров: Бах vs. Моцарт

Под сводами великолепного собора Петрикирхе пройдет необычный органно-фортепианный концерт.

В эпоху расцвета европейской классической музыки существовала традиция музыкальных поединков. Исполнители соревновались в своем мастерстве. Такие поединки ушли в прошлое, но в этот день состоится "битва" Моцарта и Баха – двух величайших композиторов всех времен. Бах – гений органа, Моцарт – автор гениальных произведений для клавира. В рамках цикла "Битва Клавиров" столкнутся лучшие органные сочинения Баха, известные всему миру, и наиболее яркие произведения Моцарта для рояля.

Место: Petrikirche (Невский пр., д. 22-24)

Цена билетов от 900 рублей по ссылке.

Фото: организаторы