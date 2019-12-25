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На Кондратьевском проспекте возведут комплекс бытовых услуг
Сегодня, 9:41
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На Кондратьевском проспекте возведут комплекс бытовых услуг

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Объект займёт территорию площадью более 3 тыс. кв.м.

Смольный арендует участок на Кондратьевском проспекте под строительство нового комплекса бытовых услуг. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства. 

Подрядчиком проекта станет ООО "Капстрой-СПб". Объект займёт территорию площадью более 3 тыс. кв.м. После окончания работ часть помещений передадут Северной столице для нужд Центра физической культуры, спорта и здоровья Калининского района.

Добавим, что это уже не первый случай, в котором помещения коммерческого комплекса частично переходят на баланс Смольного.

Ранее мы сообщили о том, что производство жидких лекарств для больниц хотят открыть в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Смолного

Теги: бытовые услуги, кондратьевский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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